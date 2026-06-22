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В Уфе на улице Мубарякова ограничат движение

В городе пройдет торжественный митинг, посвященный увековечению памяти Героя России Александра Доставалова и Героя Советского Союза Нуруллы Сафина.

Источник: Башинформ

В связи с этим 22 июня с 13 до 18 часов будет закрыто движение автотранспорта по ул. Мубарякова: от дома № 16 до ул. Софьи Перовской.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Уфе отложили на неделю дорожные работы на улице Заки Валиди.