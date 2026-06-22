Поисковики спасли пенсионерку с деменцией из леса в Сокольском районе

Уже утром спустя много часов поисков оператор снова позвонил пропавшей, но на связь она вышла только со второй попытки. По телефону женщина описала знакомую волонтерам дорогу, и они выдвинулись в верном направлении. На уговоры оставаться на месте пенсионерка ответила, что выйдет из леса сама. Женщину обнаружили на дороге сырой, замерзшей и искусанной мошками и комарами.