Поисковики спасли пенсионерку с деменцией из леса в Сокольском районе

В Нижегородской области поисковики всю ночь искали в лесу заблудившуюся пенсионерку с деменцией. Историей спасения поделились в соцсетях волонтеры ПСЦ «Рысь».
Вечером поступил вызов о пропаже пожилой женщины в одном из лесов Сокольского района. В работу сразу включились оператор ЭХО и инфорг — они параллельно пытались связаться с пропавшей и проводили опрос родственников.
Поиск осложнился тем, что у пенсионерки деменция. Она рассказывала поисковикам, что собирает ягоды и видит стога сена. Но ни того, ни другого в лесу и в полях еще нет — потерявшаяся находилась в своей реальности из-за болезни.
В связи с этим оператору приходилось отсеивать фантазии пенсионерки и определять правдивую информацию. На месте поиска работали пять экипажей волонтеров. Также в операции участвовал оператор дрона с тепловизионной камерой.
Уже утром спустя много часов поисков оператор снова позвонил пропавшей, но на связь она вышла только со второй попытки. По телефону женщина описала знакомую волонтерам дорогу, и они выдвинулись в верном направлении. На уговоры оставаться на месте пенсионерка ответила, что выйдет из леса сама. Женщину обнаружили на дороге сырой, замерзшей и искусанной мошками и комарами.
Волонтеры отвезли пенсионерку к семье, когда уже рассвело. Волонтеры также отметили, что женщину нашли в том числе благодаря активным и правильным действиям родственников.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что 163 нижегородца пропали без вести в мае.