FT: Филиппины боятся, что Китай установит полный контроль на спорным атоллом

По словам главы оборонного ведомства, Манилу тревожит недавняя активность Пекина в районе отмели, расположенной в 200 км от острова Лусон в исключительной экономической зоне Филиппин. Китай сохраняет контроль над атоллом с 2012 года, размещая там военно-морские суда, однако теперь есть опасения, что Пекин может перейти к постоянному присутствию и дальнейшей милитаризации.