Самарцам объяснили, как избежать кишечных инфекций летом

Остатки еды можно хранить в холодильнике не более шести часов. Молочные продукты в жару лучше не хранить. Важна тепловая обработка — при температуре выше 70 градусов микробы погибают. Также советуют следить за чистотой на кухне, вовремя выносить мусор и не ставить пакеты из магазина на стол.