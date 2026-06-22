Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарцам объяснили, как избежать кишечных инфекций летом

Жителям Самарской области советуют кипятить воду и мыть фрукты щеткой.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области летом растет риск кишечных инфекций и пищевых отравлений. Жара и влажность создают идеальные условия для размножения вирусов и бактерий. Люди чаще пьют сырую воду и едят немытые фрукты. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Самарской области.

«Среди опасных инфекций — дизентерия, сальмонеллез, ротавирус и гепатит А. Возбудители попадают в организм и вызывают тошноту, рвоту, диарею и обезвоживание. Особенно это опасно для детей», — говорится в сообщении.

Самарцам рекомендуют тщательно мыть руки с мылом. Воду перед употреблением нужно кипятить или покупать бутилированную. Фрукты и овощи надо промывать под проточной водой со щеткой, затем ошпаривать кипятком. Мясо, рыбу и салаты лучше готовить на один раз.

Остатки еды можно хранить в холодильнике не более шести часов. Молочные продукты в жару лучше не хранить. Важна тепловая обработка — при температуре выше 70 градусов микробы погибают. Также советуют следить за чистотой на кухне, вовремя выносить мусор и не ставить пакеты из магазина на стол.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше