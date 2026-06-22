Красноярская пенсионерка хотела заработать на криптовалюте и лишилась 5 млн рублей

В Красноярске правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, на уловки злоумышленников попалась 65-летняя пенсионерка. По данным ведомства, в начале весны пожилой женщине позвонил неизвестный и начал подробно рассказывать о возможностях инвестирования. Затем к их беседе подключились еще два «эксперта» по криптовалюте. Пенсионерка скачала указанное аферистами приложение и перевела на указанный ими счет все сбережения. Ранее женщина получила выплату за гибель сына — участника СВО, о чем рассказала мошенникам. Общая сумма ущерба составила 5 миллионов рублей.