Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выступавший в КХЛ хоккеист перешел в воронежский «Буран»

Ислам Гайнуллин отыграл 40 матчей за «Нефтехимик».

Источник: Комсомольская правда

Защитник Ислам Гайнуллин перешел из нижнекамского «Нефтехимика» в «Буран». Уроженец Казани сезоне-2023/24 дебютировал в составе «Нефтехимика» в КХЛ (36 матчей), а также защищал цвета ижевской «Ижстали» (ВХЛ). В сезоне-2024/25 в КХЛ сыграл четыре матча, за клуб из столицы Удмуртии — 48.

В прошлой кампании в составе кирово-чепецкой «Олимпии» (ВХЛ) провел 41 матч и набрал восемь очков (3+5).

Напомним, что сезон-2025/26 стал худшим в истории «ураганных». «Буран» занял 28 место, отстав от зоны плей-офф на 21 очко.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.