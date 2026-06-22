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Воронежцам продлили предупреждение по грозе и граду на 22 июня

Регион находится в зоне желтой погодной опасности.

Источник: Комсомольская правда

Воронежская область задержалась в зоне желтой опасности по погоде. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра по ЦФО.

Синоптики предупреждают о грозах — они ожидаются местами по области до 18 часов вечера понедельника, 22 июня. Грозы будут сопровождаться порывами ветра до 15−17 метров в секунду. А в отдельных районах Воронежской области ожидается град.

Температура воздуха в понедельник до 25−27 градусов тепла.

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