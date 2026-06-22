Опасный зверь держит в страхе норильчан (видео)

Жители Норильска заметили росомаху в районе ПТК, северяне сняли опасного хищника на видео и опубликовали ролик в сети. По словам горожан, зверь обосновался под одним из зданий на окраине города. Люди опасаются, что хищник может напасть на человека.
«Вчера было замечено хищное животное — росомаха. На видео не попал момент, но оно потом забежало под здание, скорее всего, там и живет. Обитает он в людном месте, а что, если вдруг нападет на кого-то? Может, кто-нибудь из властей города заметит это или найдутся люди, у которых есть возможность выловить зверя», — написал автор ролика с хищником в телеграм-канале «Норильск Today 18+».
Отметим, что впервые дикого зверя в Норильске заметили еще в мае. Тогда для его отлова в город приезжали специалисты Московского зоопарка, однако поймать зверя им не удалось.
Сейчас этим вопросом занимаются представители министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края. Сложность заключается в том, что росомаха постоянно меняет местоположение и перемещается по коммуникациям между многоквартирными домами.
Горожан просят не пытаться самостоятельно поймать или прогнать хищника. При обнаружении росомахи необходимо сообщить об этом в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Норильска по телефону: +7 (3919) 43−70−57.
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