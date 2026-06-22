Опасный зверь держит в страхе норильчан (видео)

«Вчера было замечено хищное животное — росомаха. На видео не попал момент, но оно потом забежало под здание, скорее всего, там и живет. Обитает он в людном месте, а что, если вдруг нападет на кого-то? Может, кто-нибудь из властей города заметит это или найдутся люди, у которых есть возможность выловить зверя», — написал автор ролика с хищником в телеграм-канале «Норильск Today 18+».