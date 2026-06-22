SCMP: в Гонконге разрабатывают новую методику ранней диагностики рака

«Анализируя эти фрагменты ДНК в крови, мы можем определить, есть ли у человека рак», — сказал Аллен Чэнь. По мнению создателей такой технологии, пациенты смогут на ранней стадии с помощью простого анализа крови узнать, есть ли у них это опасное заболевание. Прежде всего команда нацелена на выявление и борьбу с раком печени, а также с раком предстательной железы, сообщает газета.