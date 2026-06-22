Пермская «дочка» «Газпрома» собирается добиваться банкротства «Соликамскбумпрома»

В настоящее время общество находится в тяжелом финансовом положении. С марта 2025 года СБП было признано ответчиком по 209 делам на общую сумму свыше 2,49 млрд руб. О намерении подать заявление с требованием банкротства комбината ранее сообщили несколько компаний. На предприятии ранее выражали намерение стабилизировать его финансовое состояние.