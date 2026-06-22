В музее современной истории назвали самую тяжёлую картину о войне

«Пронзительная по своей истории работа Ивана Радимова “Расстрел детей под Керчью”, которая была написана и поступила в наш музей в 1942 году», — ответила Великанова на вопрос о самой тяжёлой картине.
По её словам, полотно было написано в 1942 году и тогда же передано в музей. Его сюжет связан с трагическими событиями времён оккупации Керчи. Подробности произошедшего содержатся в рассекреченном акте комиссии о преступлениях немецко-фашистских захватчиков, составленном в августе 1944 года. Оригинал документа хранится в Государственном архиве России.
Согласно акту, оккупационные власти собрали 245 детей школьного возраста, обязав их явиться в школы. Затем их вывезли за город в заводскую школу под предлогом прогулки. Там детям раздали кофе и пирожки с ядом. Как отметила руководитель музея, учащихся старших классов также вывезли за пределы города и расстреляли из пулемётов.
Великанова заявила, что произведения, созданные в годы Великой Отечественной войны, являются свидетельствами событий того времени. По её словам, многие из этих работ создавались в условиях боевых действий, блокады и на оккупированных территориях.
Иван Александрович Радимов (1890 — 1958/1967) — русский и советский художник, родившийся в деревне Ходяйново Рязанской губернии и работавший в Подмосковье. Он писал масштабные исторические полотна на советские темы: например, запечатлел «Ленинский призыв» 1924 года — массовое вступление рабочих в партию после смерти Ленина, — а также сцену выступления Ленина на заводе «Динамо» в 1921‑м. Одна из самых пронзительных его работ — картина «Расстрел детей под Керчью» (1942). Среди других заметных произведений — «Конница Белова в Зарайске» («Парад Победы») и «Немецкая овчарка “Луч” (Питомник НКВД)». В творчестве Радимова сочетаются эпический размах и внимание к драматическим страницам истории страны.
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