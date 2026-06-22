В музее современной истории назвали самую тяжёлую картину о войне

Иван Александрович Радимов (1890 — 1958/1967) — русский и советский художник, родившийся в деревне Ходяйново Рязанской губернии и работавший в Подмосковье. Он писал масштабные исторические полотна на советские темы: например, запечатлел «Ленинский призыв» 1924 года — массовое вступление рабочих в партию после смерти Ленина, — а также сцену выступления Ленина на заводе «Динамо» в 1921‑м. Одна из самых пронзительных его работ — картина «Расстрел детей под Керчью» (1942). Среди других заметных произведений — «Конница Белова в Зарайске» («Парад Победы») и «Немецкая овчарка “Луч” (Питомник НКВД)». В творчестве Радимова сочетаются эпический размах и внимание к драматическим страницам истории страны.