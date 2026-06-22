В Калининграде планируют за три года реконструировать уличную сеть в районе улицы Левитана

Власти планируют существенно улучшить улично-дорожную сеть в юго-восточном микрорайоне Калининграда. Об этом журналистам рассказала глава городской администрации Елена Дятлова.
В ближайшие два-три года мы существенно улучшим транспортную ситуацию в этом районе. Постараемся запустить автобусы большого класса, увеличить габариты дорог. Работа в этом направлении активная ведётся. Сейчас прорабатывается общая концепция. Мы сделаем всё, чтобы этот район был обустроен, — сказала Дятлова.
Конкретные предложения по развитию улично-дорожной сети глава администрации пообещала представить в ближайшее время. Кроме новых дорог в микрорайоне на улице Левитана должны появиться взрослая и детская поликлиники, современная пешеходная зона отдыха и другие социальные объекты.
Ранее министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз рассказал, что в настоящее время Фонд жилищного и социального строительства ввёл в эксплуатацию около 100 тысяч метров жилья на Борисовском бульваре. В ближайшее время этот показатель планируют удвоить.