В Калининграде планируют за три года реконструировать уличную сеть в районе улицы Левитана

В ближайшие два-три года мы существенно улучшим транспортную ситуацию в этом районе. Постараемся запустить автобусы большого класса, увеличить габариты дорог. Работа в этом направлении активная ведётся. Сейчас прорабатывается общая концепция. Мы сделаем всё, чтобы этот район был обустроен, — сказала Дятлова.