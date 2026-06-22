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На «Красноярских Столбах» спасатели оказали помощь пострадавшей туристке

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В национальном парке «Красноярские Столбы» в воскресный день произошел инцидент с туристкой: 22-летняя девушка получила ушиб колена во время прогулки по маршрутам парка.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В национальном парке «Красноярские Столбы» в воскресный день произошел инцидент с туристкой: 22-летняя девушка получила ушиб колена во время прогулки по маршрутам парка.

На место прибыли спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда. Они оказали пострадавшей первую помощь и эвакуировали ее к личному автомобилю на улице Свердловской.

В КГКУ «Спасаиель» напомнили посетителям парка о необходимости соблюдать правила безопасности: выбирать подходящую обувь, учитывать уровень физической подготовки, не сходить с маркированных троп и внимательно относиться к условиям маршрутов.