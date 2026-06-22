Беспилотники атаковали Волгоградскую область минувшей ночью

Минувшей ночью украинские беспилотники атаковали сразу 14 регионов России. Под удар попала и Волгоградская область, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 301 летательный аппарат. Дроны самолетного типа пытались атаковать Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Ростовскую, Курскую области и Республику Крым.
Также беспилотники ликвидировали в Волгоградской, Воронежской, Калужской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской и Московской областях. Неспокойно минувшей ночью было и в Краснодарском крае.
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