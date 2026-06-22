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Певец Валерий Сюткин продает квартиру со столом Наполеона в Москве

Российский певец, композитор, заслуженный артист России Валерий Сюткин решил продать свою трехкомнатную квартиру в центре Москвы.

Российский певец, композитор, заслуженный артист России Валерий Сюткин решил продать свою трехкомнатную квартиру в центре Москвы. По данным Telegram-канала Mash, недвижимость стоит полмиллиарда рублей. Отмечается, что в комплекте с жильем предлагается стол Наполеона, приобретенный музыкантом на аукционе.

Площадь квартиры составляет 232 квадратных метра, а расположена она на Сретенском бульваре.

Квартира включает в себя три спальни, камин, балкон, авторский ремонт, антиквариат, винтажную мебель и коллекцию вещей, собранную Сюткиным за долгие годы. Вопрос о дальнейшей судьбе наполеоновского стола будет рассмотрен индивидуально. В случае поступления выгодного предложения о его приобретении, стол перейдет в собственность нового владельца квартиры.

Сообщается, что причиной продажи шикарных апартаментов послужила усталость артиста от городской суеты, любовь к путешествиям и желание перебраться за город.

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