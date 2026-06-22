Певец Валерий Сюткин продает квартиру со столом Наполеона в Москве

Квартира включает в себя три спальни, камин, балкон, авторский ремонт, антиквариат, винтажную мебель и коллекцию вещей, собранную Сюткиным за долгие годы. Вопрос о дальнейшей судьбе наполеоновского стола будет рассмотрен индивидуально. В случае поступления выгодного предложения о его приобретении, стол перейдет в собственность нового владельца квартиры.