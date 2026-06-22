«Куда отправиться на экскурсию»: последняя мирная рубрика в газете, вышедшей в первый день войны

«От платформы Фроловское Октябрьской железной дороги тропинка ведет через лес к небольшому зданию. В этом доме, где сейчас находится школа, поселился П. И. Чайковский. Вокруг на клумбах, разбитых еще самим композитором множество цветов. “Я все более и более пристращаюсь к цветоводству, — писал в одном из писем Чайковский. — И утешаюсь мыслью, что если наступит старческое ослабление моих музыкальных производительных способностей, то я всецело предамся цветоводству”. Но до старческого ослабления было еще очень далеко. В дневнике Чайковского, работавшего тогда над балетом “Спящая красавица”, изо дня в день следуют записи: отчаянно работал, с безумным усердием “инструментовал”, весь день, как сумасшедший, трудился. Неудивительно, что при такой усердной работе все эскизы к балету были закончены за 40 дней! Здесь же, в Фроловском, Чайковский написал оперу “Пиковая дама”, — еще один отрывок из статьи.