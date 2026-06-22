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«Она всю жизнь была в прайме»: Мадлен пощеголяла в мини на отдыхе в Испании

Казахстанский блогер-миллионник Мадинахон Мамадалиева, известная в Сети как Мадлен, поделилась в своем Instagram-аккаунте фотографиями из Испании, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

На новых фото Мадлен запечатлелась в сияющей двойке — мини-юбке и кроп-топе на бретелях. Наряд позволил оценить ее стройную фигуру и ровный загар. «Полететь с подругами в Испанию. Обожаю этот вайб!» — отметила Мадлен. Одна из первых отреагировала на фото Мадлен звезда Comedy Woman Мария Кравченко. «Прекрасна», — написала она и оставила смайлики-сердечки. «Сияйте и продолжайте светиться так всегда, ведь ваша энергия — это чистое вдохновение. Обожаю», «Шикарная детка», «Ну конфетка», «Она всю жизнь была в прайме», «О, Боже!» — гласят комментарии под фото.