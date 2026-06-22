Комсомольчанин потерял более 48 тысяч рублей, доверившись «работнице сферы интим-услуг»

21-летний житель Комсомольска-на-Амуре начал общаться в мессенджере с незнакомкой, которая предоставляла интим-услуги. Девушка запросила у мужчины деньги в качестве «страхового депозита» и компенсации за отсутствие у него справки о состоянии здоровья, пообещав вернуть средства после оказания услуг. Молодой человек перевел деньги — 48 тысяч 700 рублей, но девушка так и не приехала. Спустя время заявитель обнаружил, что переписка и аккаунт злоумышленницы удалены. Потерпевший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего и причастные лица.