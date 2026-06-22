Подрядчика пришлось менять для завершения капремонта детского сада № 3 в Вяземском

Капитальный ремонт этого дошкольного учреждения стартовал в прошлом году по нацпроекту «Семья». Контракт заключили в марте 2025 года. Но первоначальный подрядчик фактически бросил объект, выполнив лишь демонтаж старого оборудования и мебели. За это его внесли в реестр недобросовестных поставщиков услуг. После этого был заключен новый контракт с другим подрядчиком. Он зашел на объект в сентябре прошлого года. В отличие от своего предшественника, новый подрядчик выполнил все свои обязательства качественно и в срок. Отметим, что за процессом модернизации детского сада на всех этапах внимательно следили как его сотрудники, так и родители воспитанников. В общей сложности на капитальный ремонт этого объекта потратили 46,99 млн рублей, из которых 11,37 млн рублей — на благоустройство прилегающей территории, а 3,58 млн рублей — на приобретение оборудования. Благодаря этому детский сад № 3 в Вяземском, рассчитанный на прием 120 детей, стал современным, красивым и комфортным.