Рекордный набор: 1305 мест ждут абитуриентов Хабаровского медицинского колледжа

В Хабаровском медицинском колледже имени Г. С. Маркова стартовала приемная кампания с рекордным числом мест. Абитуриентам доступно 1305 мест, из которых 1075 — бюджетные. «Президент России Владимир Путин поставил задачи по преодолению дефицита кадров в здравоохранении, и в регионе последовательно увеличивают число бюджетных и целевых мест, чтобы молодые специалисты шли работать в больницы и поликлиники», — отметил губернатор края Дмитрий Демешин. Прием ведется сразу на трех площадках. В Хабаровске можно получить специальность фельдшера, акушера, медсестры, лабораторного техника и зубного техника. В Комсомольске-на-Амуре готовят специалистов по лечебному и сестринскому делу, лабораторной диагностике. Впервые набор по направлению «Лечебное дело» открывается в Николаевске-на-Амуре. Рекордным станет и выпуск: в этом году дипломы получат 912 молодых медиков. Большинство уже распределены в учреждения Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и других районов края. «Наша задача — чтобы молодые специалисты закреплялись на местах, профессионально росли и связывали свое будущее с Хабаровским краем. Так шаг за шагом укрепляем кадровый потенциал здравоохранения», — подчеркнул губернатор.