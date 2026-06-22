«Алыми парусами» поздравят комсомольских выпускников

27 июня на набережной Комсомольска-на-Амуре пройдет праздник выпускников «Алые паруса». В честь этого события по Амуру пройдут яхты. «Ожидается, что яхт будет больше десяти, и хотя бы одна из них будет с алыми парусами. Разумеется, это не будет столь масштабно, как в Санкт-Петербурге. Однако этот день выпускники запомнят надолго», — рассказали в администрации Комсомольска-на-Амуре. Также в этот день в Доме молодежи вручат медали «За особые успехи в учении» и поздравят выпускников, набравших на ЕГЭ 95 и более баллов. Затем колонны школьников пройдут по набережной к памятнику первостроителям, где состоится церемония возложения цветов. Праздник продолжится в Драматическом театре и во Дворце культуры авиастроителей. В этом году в Комсомольске-на-Амуре 910 выпускников — 42 класса из 32 школ. В день праздника с 16:00 до 19:00 перекроют движение на подъездах к набережной: по проспекту Мира и проспекту Октябрьскому на пересечениях с улицей Дзержинского. Просим водителей учитывать это при планировании поездок.