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На этой неделе возможны перебои теле- и радиовещания в Хабаровском крае

Филиал РТРС «Дальневосточный РЦ» проводит плановые профилактические работы. В связи с этим 23, 24 и 25 июня возможны кратковременные отключения сигнала в Хабаровске, Березовом и Бичевой. График кратковременных отключений телерадиосигнала с 22 по 28 июня: 23 июня Березовый, Солнечный район Восток России СВ с 09:00 до 17:00 24 июня Бичевая, район имени Лазо Пакет цифровых.

Филиал РТРС «Дальневосточный РЦ» проводит плановые профилактические работы. В связи с этим 23, 24 и 25 июня возможны кратковременные отключения сигнала в Хабаровске, Березовом и Бичевой. График кратковременных отключений телерадиосигнала с 22 по 28 июня: 23 июня Березовый, Солнечный район Восток России СВ с 09:00 до 17:00 24 июня Бичевая, район имени Лазо Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс); Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс); Радио России ГТРК Дальневосточная (а) с 11:00 до 17:00 25 июня Хабаровск Русское Радио с 09:00 до 15:00 В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.