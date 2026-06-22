Житель Хабаровского края стал жертвой мошенников, пытаясь заработать на бирже

Пострадавшим оказался 60-летний мужчина из Верхнебуреинского района. Еще в начале прошлого года ему позвонил неизвестный и предложил заработать на биржевых торгах в Интернете. Мужчина поверил злоумышленнику и в течение года переводил средства на указанные счета. Однако как только он попытался вывести деньги со счета, то мошенники сразу перестали выходить на связь. В итоге житель региона отдал преступникам свыше 3 млн рублей. Мужчина обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело. Ведется поиск злоумышленников.