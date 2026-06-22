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Обязательными работами наказали неплательщицу алиментов из ЕАО

Суд обязал женщину выплачивать алименты на ребенка, но она игнорировала решение суда 2 месяца. В результате появилась задолженность, которую женщина не захотела выплачивать — поэтому суд назначил ей административное наказание в виде обязательных работ на 30 часов.

Суд обязал женщину выплачивать алименты на ребенка, но она игнорировала решение суда 2 месяца. В результате появилась задолженность, которую женщина не захотела выплачивать — поэтому суд назначил ей административное наказание в виде обязательных работ на 30 часов.