Суд обязал женщину выплачивать алименты на ребенка, но она игнорировала решение суда 2 месяца. В результате появилась задолженность, которую женщина не захотела выплачивать — поэтому суд назначил ей административное наказание в виде обязательных работ на 30 часов.
Обязательными работами наказали неплательщицу алиментов из ЕАО
Суд обязал женщину выплачивать алименты на ребенка, но она игнорировала решение суда 2 месяца. В результате появилась задолженность, которую женщина не захотела выплачивать — поэтому суд назначил ей административное наказание в виде обязательных работ на 30 часов.