Горы мусора и огромные сорняки: свалку на 26 гектарах обнаружили под Бикином

В конце мая инспекторы Приморского межрегионального управления Россельхознадзора обследовали 26,7 га земель, граничащих с лесом. Участок полностью зарос сорняками — полынью, осотом, пыреем высотой до 40 см. Признаков обработки почвы и выращивания культур нет. Меры пожарной безопасности не соблюдаются. Вдоль полевой дороги обнаружены две свалки. В юго-западной части — колотый шифер, доски, полиэтиленовые мешки, стеклянные банки, старая мебель и прочий мусор на площади 200 квадратных метров. В юго-восточной части — строительный мусор, бытовая техника, пластиковые, жестяные и стеклянные бутылки, деревянные ящики, целлофановые пакеты на площади 1,8 тысячи квадратных метров. Министерству имущества Хабаровского края объявили предостережение и потребовали навести порядок.