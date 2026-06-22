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Движение транспорта по Сибирскому тракту в Казани перекроют на целые сутки

Ограничение будет действовать только на определенном участке улицы.

Источник: Комсомольская правда

В эту среду, 24 июня, автомобилистов будет ждать неприятный сюрприз в Советском районе. Там будет полностью ограничено движение транспорта по Сибирскому переулку около дома № 26, причем в двух направлениях сразу, предупредили водителей в Комитете внешнего благоустройства.

Причина — прокладка трасс водопровода для подключения жилого дома к централизованным сетям водоснабжения. Речь идет о доме № 30 в садоводческом товариществе «Защита природы».

Водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда и учитывать ограничение при планировании поездок 24 июня. Движение по данному участку возобновят спустя сутки.