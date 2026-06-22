22 июня в России отмечается День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны. В этот день, 85 лет назад, нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз, положив начало самой кровопролитной войне в истории XX века. Ко Дню памяти и скорби УФСБ России по ДНР рассекретило материалы уголовного дела предателя Родины Ивана Звигунова. В ведомстве подчеркнули, что он не совершал ошибки — добровольно встал на путь предательства и сотрудничества с нацистами.