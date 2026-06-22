Воронежская область провела в зоне налета БПЛА почти 10 часов

Беспилотная опасность продлилась в Воронежской области почти 10 часов: тревожный режим объявили в 22.50 воскресенья, 21 июня, а сняли в 8.40 утра понедельника, 22 июня.
Регион провел тревожную ночь: военные сбили над несколькими районами 18 вражеских дронов, хорошо, что никто не пострадал нет разрушений.
Сейчас Воронежская область в зоне желтой погодной опасности по погоде — каких природных катаклизмов ждать сегодня, читайте на сайте VRN.KP.RU.
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