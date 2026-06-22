Эксперт: зачем Зеленский втягивает Белоруссию в конфликт

«Лукашенко сказал, что они будут укреплять свою национальную безопасность. Это естественный процесс. А Зеленский хотел бы расширить конфликт и поссорить Белоруссию с РФ. И главное — это сам процесс урегулирования. [Зеленскому] его надо сорвать. Таким способом он делает всё, чтобы никакое урегулирование не состоялось», — заявил собеседник NEWS.ru.