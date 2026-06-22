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Эксперт: зачем Зеленский втягивает Белоруссию в конфликт

Заявления президента Украины Владимира Зеленского в адрес Белоруссии на самом деле направлены на срыв мирных переговоров с Россией. Такую точку зрения в разговоре с NEWS.ru высказал Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт отметил, что провокации со стороны Киева уже начались. В качестве примера он привел атаку дрона на белорусский автобус, который вез детей в Геленджик. Кошкин не исключает, что подобные инциденты будут повторяться. Цель Украины — втянуть Минск в полномасштабный конфликт, используя провокации как инструмент.

«Лукашенко сказал, что они будут укреплять свою национальную безопасность. Это естественный процесс. А Зеленский хотел бы расширить конфликт и поссорить Белоруссию с РФ. И главное — это сам процесс урегулирования. [Зеленскому] его надо сорвать. Таким способом он делает всё, чтобы никакое урегулирование не состоялось», — заявил собеседник NEWS.ru.

До этого Зеленский выдвинул ультиматум Александру Лукашенко. Он утверждает, что на белорусской территории размещена военная техника, которая якобы помогает корректировать огонь по украинским объектам. Глава Украины дал Минску семь дней на то, чтобы отвести эти средства. В противном случае, как он пригрозил, Киев начнет действовать самостоятельно.

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