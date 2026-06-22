Эксперт: зачем Зеленский втягивает Белоруссию в конфликт

Эксперт отметил, что провокации со стороны Киева уже начались. В качестве примера он привел атаку дрона на белорусский автобус, который вез детей в Геленджик. Кошкин не исключает, что подобные инциденты будут повторяться. Цель Украины — втянуть Минск в полномасштабный конфликт, используя провокации как инструмент.
«Лукашенко сказал, что они будут укреплять свою национальную безопасность. Это естественный процесс. А Зеленский хотел бы расширить конфликт и поссорить Белоруссию с РФ. И главное — это сам процесс урегулирования. [Зеленскому] его надо сорвать. Таким способом он делает всё, чтобы никакое урегулирование не состоялось», — заявил собеседник NEWS.ru.
До этого Зеленский выдвинул ультиматум Александру Лукашенко. Он утверждает, что на белорусской территории размещена военная техника, которая якобы помогает корректировать огонь по украинским объектам. Глава Украины дал Минску семь дней на то, чтобы отвести эти средства. В противном случае, как он пригрозил, Киев начнет действовать самостоятельно.