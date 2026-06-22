Коммунальщики сказали, когда при залитии виноват ЖЭС

А вот затопления по вине эксплуатирующей организации чаще всего случаются по причине дефектов, неисправностей в конструкциях, в том числе кровле, стыке стеновых панелей, инженерных коммуникаций и оборудования. Например, залитие может быть вызвано протечками стояков, батарей и трубопроводов отопления, полотенцесушителя и так далее. Более редкие затопления — по причине засора канализации, когда стоки поднимаются вверх. Причем в последнем случае ответственность ложится на жилищную службу, хотя фактические виновники — люди, которые выбросили в канализацию посторонние предметы.