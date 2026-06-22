Коммунальщики сказали, когда при залитии виноват ЖЭС

Стало известно, в каких случаях при затоплении жилья виноват ЖЭС, пишет агентство «Минск-Новости».
По словам начальника юротдела ЖЭУ № 3 Первомайского района Алексея Скалдина, причины, когда виновниками затопления являются жители выше расположенной квартиры, могут быть разными. Например, залитие может произойти из-за неправильно подсоединенной или поврежденной гибкой подводки к мойке или стиральной машине, перелива раковины или ванны, порыва водопроводной разводки, несанкционированных работ на системах отопления, водоснабжения и канализации.
— Залитие из-за действий либо бездействия собственников и нанимателей называется бытовым, — объяснил юрист.
А вот затопления по вине эксплуатирующей организации чаще всего случаются по причине дефектов, неисправностей в конструкциях, в том числе кровле, стыке стеновых панелей, инженерных коммуникаций и оборудования. Например, залитие может быть вызвано протечками стояков, батарей и трубопроводов отопления, полотенцесушителя и так далее. Более редкие затопления — по причине засора канализации, когда стоки поднимаются вверх. Причем в последнем случае ответственность ложится на жилищную службу, хотя фактические виновники — люди, которые выбросили в канализацию посторонние предметы.
Тем временем «Минсктранс» прокомментировал негатив из-за «теплых» кнопок для открытия дверей в транспорте.