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На выборах в Госдуму с пермскими коммунистами пойдет блогер-миллионник

Секретарь саратовского обкома КПРФ и видеоблогер Николай Бондаренко вошел в территориальную группу Пермского края и Удмуртии на выборах в Госдуму. Он возглавит территориальную группу КПРФ Удмуртии и Пермского края на предстоящих выборах в Госдуму. Об этом сообщил «Ъ» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Источник: Коммерсантъ

Секретарь саратовского обкома КПРФ и видеоблогер Николай Бондаренко вошел в территориальную группу Пермского края и Удмуртии на выборах в Госдуму. Он возглавит территориальную группу КПРФ Удмуртии и Пермского края на предстоящих выборах в Госдуму. Об этом сообщил «Ъ» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Решение о включении господина Бондаренко в список утверждено на съезде партии. «Сделаю все, чтобы за меня не было стыдно, — сказал корреспонденту “Ъ” сам Николай Бондаренко.— У нас наработана база, аудитория: очень активные у нас соратники и подписчики». Шансы на успех политик оценил как «очень большие».

Николай Бондаренко, получивший известность как создатель YouTube-канала «Дневник депутата», избрался депутатом Саратовской облдумы в 2017 году. В феврале 2022 года его досрочно лишили мандата. Поводом стало обращение прокуратуры, обнаружившей нарушения в декларациях о доходах. По их данным, коммунист скрыл часть донатов, полученных от пользователей видеосервиса. В 2025 году съезд КПРФ избрал политика членом ЦК.

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