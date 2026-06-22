На выборах в Госдуму с пермскими коммунистами пойдет блогер-миллионник

Решение о включении господина Бондаренко в список утверждено на съезде партии. «Сделаю все, чтобы за меня не было стыдно, — сказал корреспонденту “Ъ” сам Николай Бондаренко.— У нас наработана база, аудитория: очень активные у нас соратники и подписчики». Шансы на успех политик оценил как «очень большие».