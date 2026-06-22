Армия отменяется: У актёра Славы Копейкина нашли серьёзный психиатрический недуг

Со временем состояние молодого человека ухудшилось: он начал злоупотреблять алкоголем. Чтобы выбраться из кризиса, знаменитость обратился за профессиональной помощью, отказался от пагубных пристрастий и прошёл курс лечения в профильном стационаре, где врачи подтвердили тяжелый диагноз и поставили его на учёт.