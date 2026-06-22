Более 200 гектаров заповедных территорий очистили от мусора в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты краевой дирекции по особо охраняемым природным территориям вместе с волонтерами очистили от мусора более 200 гектаров заповедных территорий Красноярского края. Работы прошли в рамках ежегодной экологической акции «Зеленый трудовой десант».
С 12 мая по 19 июня участники акции привели в порядок 21 территорию общей площадью 204,58 гектара. В уборках приняли участие 210 человек.
От мусора очистили 12 памятников природы, шесть заказников, а также популярные места отдыха жителей края — лесные массивы и берега рек.
Как отметил директор краевой дирекции по ООПТ Максим Замыслов, несмотря на охранный статус природных территорий, после отдыхающих нередко остается мусор, который наносит вред окружающей среде и может стать причиной природных пожаров.
Добавим, акция «Зеленый трудовой десант» ежегодно проводится министерством природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края. Ее главная задача — очистка лесов и береговых зон от мусора и горючих материалов для снижения риска возгораний.
В дирекции напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы. Для граждан они составляют от 15 до 30 тысяч рублей, а в период действия особого противопожарного режима — от 40 до 50 тысяч рублей.
Сейчас особый противопожарный режим действует практически на всей территории Красноярского края. С 20 июня его распространили также на Норильск, Северо-Енисейский, Таймырский Долгано-Ненецкий, Туруханский и Эвенкийский округа.