Доктор Бузунов объяснил, почему пожилым кажется, что они мало спят

Многие люди пожилого возраста сталкиваются с проблемой бессонницы. Они испытывают трудности с засыпанием, часто просыпаются ночью и утром чувствуют себя уставшими и разбитыми. Сомнолог, доктор медицинских наук, профессор и заслуженный врач РФ Роман Бузунов в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» разъяснил, почему субъективные ощущения не всегда совпадают с объективными данными и как на самом деле меняется сон с возрастом.
Ранее исследования, основанные на ответах пожилых людей, показывали, что их сон становится короче. Однако с появлением современных методов долгосрочного мониторинга ситуация изменилась. По словам эксперта, парадокс заключается в том, что пожилые люди на самом деле спят столько же, сколько и молодые взрослые, но качество их сна ухудшается.
Пожилые люди часто просыпаются в течение ночи — из-за болей, болезней или необходимости ходить в туалет. Эти моменты остаются в памяти, а короткие периоды сна между ними забываются. Пожилые люди ощущают, что не спят почти всю ночь.
Также проблемой может быть дневной сон, который они могут не замечать, зато это может усложнить засыпание ночью.
«Пожилые люди, которым заняться нечем днём, погуляли — поспали, посидели возле телевизора — поспали, покушали — поспали. Причём даже порой не замечая того, что они дремлют. А потом говорят, что не спали. Результат: потом человек не заснёт первые пару часов ночи», — пояснил Бузунов.
Чтобы улучшить сон, важно не давать пожилым людям спать днём. После обеда можно позволить себе короткий отдых (не более получаса), но во второй половине дня лучше избегать ситуаций, способствующих засыпанию.