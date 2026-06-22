Доктор Бузунов объяснил, почему пожилым кажется, что они мало спят

Многие люди пожилого возраста сталкиваются с проблемой бессонницы. Они испытывают трудности с засыпанием, часто просыпаются ночью и утром чувствуют себя уставшими и разбитыми. Сомнолог, доктор медицинских наук, профессор и заслуженный врач РФ Роман Бузунов в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» разъяснил, почему субъективные ощущения не всегда совпадают с объективными данными и как на самом деле меняется сон с возрастом.