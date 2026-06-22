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В Нижегородской области прошли масштабные учения по поиску людей в лесу

Тренировочные сборы прошли вблизи деревни Гриденино Балахнинского района.

В Нижегородской области прошли крупные межведомственные учения по поиску людей, потерявшихся в лесу, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Тренировочные сборы прошли вблизи деревни Гриденино Балахнинского района; в них были задействованы сотрудники Главного управления МЧС России по Нижегородской области и волонтёрские поисково‑спасательные отряды.

Участники отрабатывали ориентирование в лесной местности, прочёсывание лесного массива и совместное взаимодействие между ведомствами. Особое внимание уделялось оказанию первой помощи пострадавшим и использованию современной техники и оборудования для поиска людей. По словам организаторов, по итогам занятий был отмечен высокий уровень подготовки участников и слаженность действий всех задействованных сил.

Организаторы опубликовали фото, предоставленные волонтёрскими организациями, демонстрирующие работу спасательных команд на практике.

Ранее сообщалось, что в ходе международного слёта волонтёров-поисковиков в Городецком округе 500 участников прошли подготовку.

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