Иран снова может экспортировать свою нефть: эмбарго снято после переговоров с США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил о снятии ограничений на экспорт иранской нефти и нефтехимической продукции, разморозке части активов и запуске плана восстановления страны.
«Неустанные усилия пакистанских и катарских посреднических сторон принесли значительный прогресс в прекращении войны в Ливане. Были отменены ограничения на экспорт нефти и нефтехимической продукции», — написал министр в соцсети X.
Глава внешнеполитического ведомства также отметил снятие блокады, разморозку некоторых активов, а также запуск масштабного плана реконструкции и развития Ирана.
Напомним, Тегеран во время консультаций выразил протест Вашингтону. Представитель иранской делегации заявил, что продолжение встречи невозможно без прекращения военных действий в Ливане.