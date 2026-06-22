Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран снова может экспортировать свою нефть: эмбарго снято после переговоров с США

Аракчи заявил о снятии эмбарго на экспорт иранской нефти и разморозке активов.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил о снятии ограничений на экспорт иранской нефти и нефтехимической продукции, разморозке части активов и запуске плана восстановления страны.

По его словам, добиться таких послаблений удалось благодаря посредническим усилиям Катара и Пакистана на переговорах между Ираном и США в Швейцарии.

«Неустанные усилия пакистанских и катарских посреднических сторон принесли значительный прогресс в прекращении войны в Ливане. Были отменены ограничения на экспорт нефти и нефтехимической продукции», — написал министр в соцсети X.

Глава внешнеполитического ведомства также отметил снятие блокады, разморозку некоторых активов, а также запуск масштабного плана реконструкции и развития Ирана.

Напомним, Тегеран во время консультаций выразил протест Вашингтону. Представитель иранской делегации заявил, что продолжение встречи невозможно без прекращения военных действий в Ливане.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше