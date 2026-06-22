В Омской области агроном Клинг рассказала, как спасти урожай в жару

В Омской области установилась жаркая и сухая погода, которая может серьёзно навредить садовым и огородным культурам. Агроном Анна Клинг рассказала, как защитить растения от высоких температур и сохранить урожай.
По словам специалиста, сильная жара опасна не только пересыханием почвы. Например, у томатов при высоких температурах пыльца становится стерильной, из-за чего плоды не завязываются.
«Ослабленные растения чаще страдают от болезней и вредителей. А полив в дневные часы опасен: капли воды на листьях работают как линзы и вызывают солнечные ожоги. Всё это ведёт к снижению или даже полной потере урожая», — пояснила Анна Клинг.
Агроном рекомендует поливать растения только утром или вечером. При этом важно промачивать почву не менее чем на 20 сантиметров в глубину. Огурцам требуется более частый, но менее обильный полив, а томатам — более редкий, но с большим количеством воды.
Особое внимание следует уделять теплицам. Для поддержания влажности воздуха специалист советует поливать не только растения, но и дорожки, а также регулярно проветривать помещение.
Ещё один способ защиты — притенение. Для этого можно использовать агротекс или специальные сетки. В теплицах от перегрева помогает побелка. Сохранить влагу в почве помогает мульчирование соломой, скошенной травой, корой, опилками или щепой. Также для этих целей подойдёт плотный нетканый материал.
Наиболее уязвимыми в жару остаются молодые растения и культуры в период бутонизации, всходов и формирования корнеплодов. В это время им особенно необходимы регулярный полив и защита от солнца.
Кроме того, агроном советует использовать уплотнённые посадки. Например, между кустами томатов можно высадить укроп или другую зелень. Такие растения частично отражают солнечные лучи и помогают почве меньше нагреваться. Однако чрезмерно загущать посадки не стоит, поскольку это может негативно сказаться на урожайности, сообщает omsk.aif.ru.