Красноярским дачникам назвали легальные места без арендной платы для торговли ягодами и овощами

Всего в крае определены 142 такие площадки. Из них 59 находятся в Красноярске. Такой формат особенно востребован летом, когда у дачников и владельцев личных подсобных хозяйств появляется первый урожай. На бесплатных площадках можно реализовать рассаду, свежую зелень, редис, а позже ягоды, овощи и другую сезонную продукцию.