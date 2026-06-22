Красноярским дачникам назвали легальные места без арендной платы для торговли ягодами и овощами

В Красноярском крае жители могут бесплатно продавать излишки продукции со своих подсобных и дачных участков на специальных торговых площадках. Об этом сообщили в министерстве промышленности и торговли региона.
Всего в крае определены 142 такие площадки. Из них 59 находятся в Красноярске. Такой формат особенно востребован летом, когда у дачников и владельцев личных подсобных хозяйств появляется первый урожай. На бесплатных площадках можно реализовать рассаду, свежую зелень, редис, а позже ягоды, овощи и другую сезонную продукцию.
В минпромторге отметили, что такие места помогают жителям продавать выращенное своими руками без дополнительных расходов на аренду торговых точек.
«Предоставление бесплатных мест для торговли это реальная помощь жителям, которые хотят реализовать выращенную своими руками продукцию. Особенно это актуально сейчас, когда пошла первая зелень, скоро начнется сезон ягод и овощей», — рассказала заместитель министра промышленности и торговли края Ирина Панина.
По ее словам, спрос на такие площадки в регионе высокий. Задача муниципалитетов, сделать их доступными и удобными для всех желающих. Узнать адреса ближайших бесплатных торговых мест можно в администрации своего муниципального образования.