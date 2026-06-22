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Стало известно, когда россияне смогут пройти МРТ без назначения врача

РИА Новости: россияне с 1 сентября смогут делать МРТ без назначения врача.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Проведение магнитно-резонансных исследований с 1 сентября станет доступно россиянам без назначения лечащего врача, следует из документа Министерства здравоохранения России, с которым ознакомилось РИА Новости.

МРТ позволяет получать детальные послойные изображения внутренних органов, мягких тканей, суставов, позвоночника и нервной системы. Этот неинвазивный метод диагностики не использует ионизирующее излучение, потому безопасен для пациента.

Действие документа прекращается 1 сентября 2032 года.