Полмиллиарда за квартиру и стол Наполеона: Сюткин продаёт московскую недвижимость

Артист выставил на продажу апартаменты на Сретенском бульваре площадью 232 квадратных метра. Причина — он устал от шумной городской жизни. Квартира уже больше пяти лет в его собственности, но последнее время почти пустует — Сюткин там редко бывает, часто ездит по миру и всё чаще думает перебраться за город. Кстати, найти покупателя на эту недвижимость пока не получается — уже год никто не берёт.