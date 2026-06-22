Сдали лучше всех: больше всего стобалльников региону принесло ЕГЭ по литературе

Впереди у выпускников — главный праздник. 27 июня в Челябинске пройдет традиционный «Атомный выпускной» в парке имени Гагарина. На него съедутся тысячи ребят со всей области. В связи с этим, в субботу, с 6:00 будет частично ограничено движение транспорта по улице Коммуны и проспекту Энтузиастов.