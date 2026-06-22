Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сдали лучше всех: больше всего стобалльников региону принесло ЕГЭ по литературе

69 выпускников Челябинской области сдали ЕГЭ на 100 баллов.

Источник: Комсомольская правда

Подведены первые итоги единого государственного экзамена в Челябинской области: 69 школьников получили максимальные 100 баллов. Наибольшее число стобалльников — 28 человек — зафиксировано на ЕГЭ по литературе.

Всего в регионе ЕГЭ сдавали более 14 тысяч выпускников 11 классов. Экзаменационная кампания продолжается. Также в управлении образования подвели предварительные итоги приемной кампании в первые классы: на сегодняшний день подано 12 007 заявлений от родителей будущих первоклассников.

Впереди у выпускников — главный праздник. 27 июня в Челябинске пройдет традиционный «Атомный выпускной» в парке имени Гагарина. На него съедутся тысячи ребят со всей области. В связи с этим, в субботу, с 6:00 будет частично ограничено движение транспорта по улице Коммуны и проспекту Энтузиастов.

Мэр Челябинска Алексей Лошкин поручил обеспечить максимальную безопасность во время проведения всех праздничных мероприятий.

— Ребята, которые приедут из области, должны вернуться домой на автобусах, которые мы будем готовить. Для ребят из Челябинска то же самое, чтобы было безопасно, — подчеркнул глава города.