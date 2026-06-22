Сдали лучше всех: больше всего стобалльников региону принесло ЕГЭ по литературе

Подведены первые итоги единого государственного экзамена в Челябинской области: 69 школьников получили максимальные 100 баллов. Наибольшее число стобалльников — 28 человек — зафиксировано на ЕГЭ по литературе.
Всего в регионе ЕГЭ сдавали более 14 тысяч выпускников 11 классов. Экзаменационная кампания продолжается. Также в управлении образования подвели предварительные итоги приемной кампании в первые классы: на сегодняшний день подано 12 007 заявлений от родителей будущих первоклассников.
Впереди у выпускников — главный праздник. 27 июня в Челябинске пройдет традиционный «Атомный выпускной» в парке имени Гагарина. На него съедутся тысячи ребят со всей области. В связи с этим, в субботу, с 6:00 будет частично ограничено движение транспорта по улице Коммуны и проспекту Энтузиастов.
Мэр Челябинска Алексей Лошкин поручил обеспечить максимальную безопасность во время проведения всех праздничных мероприятий.
— Ребята, которые приедут из области, должны вернуться домой на автобусах, которые мы будем готовить. Для ребят из Челябинска то же самое, чтобы было безопасно, — подчеркнул глава города.