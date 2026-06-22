В Семикаракорском районе на сельхозземлях обнаружили свалку

Отмечается, что на момент осмотра уборка захламления не проводилась. Управление составило в отношении собственника участка протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв). Помимо этого, землевладельцу выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства и приведении участка в пригодное для сельскохозяйственной деятельности состояние.