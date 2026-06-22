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В Семикаракорском районе на сельхозземлях обнаружили свалку

В Семикаракорском районе на сельскохозяйственных угодьях на площади 617 кв. м обнаружили очаги складирования отходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Источник: Коммерсантъ

В Семикаракорском районе на сельскохозяйственных угодьях на площади 617 кв. м обнаружили очаги складирования отходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Отмечается, что на момент осмотра уборка захламления не проводилась. Управление составило в отношении собственника участка протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв). Помимо этого, землевладельцу выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства и приведении участка в пригодное для сельскохозяйственной деятельности состояние.