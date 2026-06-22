Общественный транспорт Челябинской области пополнят 132 новых автобуса

В 2026 году Министерством транспорта РФ одобрена заявка Челябинской области на приобретение 132 новых автобусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Наибольшее обновление ожидает Челябинскую агломерацию — для маршрутов Челябинска, Копейска и Сосновского округа будет приобретено 118 новых автобусов. Дополнительно восемь автобуса направят в Златоуст. По два новых автобуса также получат Миасс, Снежинск и Коркино», — говорится в сообщении.
Их поставка и выход на маршруты ожидаются в ноябре-декабре 2026 года.