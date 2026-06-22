Участие КНДР в освобождении Курской области войдет в новые учебники истории

Первые издания единого учебника по истории для 11-го класса поступили в школы в 2023/24 учебном году. В 2024/25-м новые учебники получили десятиклассники. Материалы для пятых, шестых и седьмых классов появились в школах в этом учебном году. С 1 сентября 2026 года в школах появятся книги по истории для восьмых и девятых классов.