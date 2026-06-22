Нижегородцам дали советы по консервации ягод. Об этом сообщили в МАХ-канале «Бокал прессека».
С позиции современной нутрициологии и традиционное варенье, и перетёртые с сахаром ягоды — это в первую очередь десерты, а не целебные средства. Однако между этими способами заготовки есть важные биохимические различия.
Специалисты проанализировали плюсы и минусы зимних заготовок из ягод.
Перетёртые ягоды без варки сохраняют наибольшее количество витамина C и полифенолов — они помогают защищать клетки от окислительного стресса. Измельчение в блендере разрушает семена, высвобождая ценную клетчатку. Но есть и существенные минусы: чтобы предотвратить брожение, приходится добавлять много сахара (вплоть до соотношения 2:1), что негативно влияет на обмен веществ и нивелирует антиоксидантный эффект. Кроме того, без стерилизации сохраняется риск появления плесени.
Классическое варенье отличается безопасностью — высокая температура уничтожает патогены. В процессе варки пектин образует гелеобразную структуру, действующую как пребиотик и благотворно влияющую на пищеварительную систему. Многие антиоксиданты устойчивы к нагреву и сохраняют активность.
Однако при длительной термической обработке теряется до 90% витамина C и витаминов группы B. Частичное расщепление сложных углеводов приводит к высокому гликемическому индексу, что вызывает резкий подъём уровня инсулина.
Оптимальный вариант — замораживать ягоды целиком либо в виде пюре без добавления сахара. Подсластитель (сахар, стевию или эритрит) лучше добавлять непосредственно перед употреблением.
Если хочется приготовить сладкую заготовку, предпочтение стоит отдать джемам с натуральным пектином в качестве загустителя: так получится сократить количество сахара в 2−3 раза и уменьшить время тепловой обработки.
Ранее нижегородцы начали собирать землянику в местных лесах.