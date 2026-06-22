Нижегородцам дали советы по консервации ягод

Перетёртые ягоды без варки сохраняют наибольшее количество витамина C и полифенолов — они помогают защищать клетки от окислительного стресса. Измельчение в блендере разрушает семена, высвобождая ценную клетчатку. Но есть и существенные минусы: чтобы предотвратить брожение, приходится добавлять много сахара (вплоть до соотношения 2:1), что негативно влияет на обмен веществ и нивелирует антиоксидантный эффект. Кроме того, без стерилизации сохраняется риск появления плесени.