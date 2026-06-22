Mash: У Славы Копейкина диагностировали биполярное аффективное расстройство личности

Отмечается, что первые признаки заболевания появились у артиста еще в подростковом возрасте после тяжелых событий в семье. Во время учебы в ГИТИСе и работы в театре и кино он столкнулся с алкогольной и наркотической зависимостью. Позже Копейкин обратился за медицинской помощью, отказался от вредных привычек и прошел лечение.