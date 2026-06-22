Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвичей предупредили о ливне с грозой 22 июня

В Москве в период с 9:00 до 21:00 ожидается кратковременный дождь, местами — ливень. Возможны гроза с градом, а также усиление ветра до 17 м/с, сообщила пресс-служба столичного МЧС.

В Москве в период с 9:00 до 21:00 ожидается кратковременный дождь, местами — ливень. Возможны гроза с градом, а также усиление ветра до 17 м/с, сообщила пресс-служба столичного МЧС.

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы. В столице сегодня прогнозируется +23…+25 °C (по области +21…+26 °C). 23 июня температура в городе ожидается на том же уровне, без осадков.

Сильные дожди накрыли Москву в середине июня. В центре погоды «Фобос» заявили «РИА Новости», что похолодание придет в столицу 25 июня и продлится до конца недели.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше