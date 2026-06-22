Москвичей предупредили о ливне с грозой 22 июня

В Москве в период с 9:00 до 21:00 ожидается кратковременный дождь, местами — ливень. Возможны гроза с градом, а также усиление ветра до 17 м/с, сообщила пресс-служба столичного МЧС.
В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы. В столице сегодня прогнозируется +23…+25 °C (по области +21…+26 °C). 23 июня температура в городе ожидается на том же уровне, без осадков.
Сильные дожди накрыли Москву в середине июня. В центре погоды «Фобос» заявили «РИА Новости», что похолодание придет в столицу 25 июня и продлится до конца недели.
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МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше