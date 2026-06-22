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Медицинское образование подорожало в нижегородских вузах и колледжах

Будущим стоматологам нужно отдать за первый курс свыше 400 тысяч рублей.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижнем Новгороде подорожало медицинское образование. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Первый год обучения на лечебном факультете Приволжского исследовательского университета обойдется в 351 тысячу рублей. В 2025-м он стоил на 50 тысяч рублей меньше. Стоимость обучения для будущих стоматологов увеличили на 20 тысяч рублей — до 450 тысяч рублей.

Чтобы освоить пластическую хирургию, за год обучения придется заплатить 419 тысяч рублей. Учиться на этом факультете необходимо пять лет.

В Институте клинической медицины ННГУ за первый год обучения на врача-лечебника потребуется отдать 320 тысяч рублей, а на стоматолога — 460 тысяч рублей.

Подготовка медсестёр и фармацевтов в Нижегородском базовом медколледже доходит до 300 тысяч рублей, фельдшеров — 300−400 тысяч рублей.

«Но это дешевле, чем учиться в Москве. При этом нижегородские вузы по стоимости подготовки врачей догнали и перегнали один из питерских вузов», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что нижегородские врачи запатентовали технологию лечения скрытой женской патологии.