Медицинское образование подорожало в нижегородских вузах и колледжах

Первый год обучения на лечебном факультете Приволжского исследовательского университета обойдется в 351 тысячу рублей. В 2025-м он стоил на 50 тысяч рублей меньше. Стоимость обучения для будущих стоматологов увеличили на 20 тысяч рублей — до 450 тысяч рублей.