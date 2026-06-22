Стало известно, кто будет хедлайнером Дня строителя в Екатеринбурге

Известная группа будет выступать на сцене в Историческом сквере. На ней же свои песни исполнят и местные музыканты.
Организаторы уточнили, что на Дне строителя, который проходит в Историческом сквере с 2023 года, появятся развлекательные площадки, а на проспекте Ленина разместится выставка строительной техники. Кроме того, в центре уральской столицы пройдут соревнования операторов спецтехники.
Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбурге прошел музыкальный фестиваль «Ночь музыки», который посетили 450 тысяч зрителей и 2,5 тысячи артистов.