В Менделеевске создадут четыре арт-объекта из старой техники

На площадку уже доставили первые экспонаты — вагон трамвая и вертолет Казанского вертолетного завода. В ближайшее время их дополнят еще два объекта — автобус, турбина авиационного двигателя и локомотив.
Изначально техника станет частью трассы «Гонки Героев», которая пройдет в Менделеевске 25 июля. После соревнований объекты сохранят и превратят в постоянные арт-пространства, которые, как рассчитывают организаторы, станут новыми точками притяжения для жителей и туристов.
По словам главы Менделеевского района Роберта Искандарова, идея проекта основана на принципах ресайклинг-арта — направления, в котором бывшие в употреблении предметы получают новую жизнь в качестве объектов искусства.
«Мы решили, что будет здорово, если через них мы сможем рассказать в необычной форме про историю и город, стать точкой притяжения, для фотосессий как для туристов, так и для менделеевцев», — отметил он.
Каждое испытание на трассе получит собственное название. Так, этап с вертолетом назвали «Дотянись до небес. Возможно в Татарстане!». По задумке авторов, он символизирует промышленный потенциал республики и ее возможности.
В этом году «Гонка Героев» пройдет под концепцией «От рассвета до заката», вдохновленной мексиканской эстетикой и одноименным фильмом Роберта Родригеса и Квентина Тарантино. Ранее жители Менделеевска направили режиссеру символическое приглашение посетить мероприятие.
Часть техники для проекта предоставили партнеры соревнований. В этом году организаторы решили дополнить традиционные препятствия масштабными объектами, произведенными в Татарстане, чтобы дать им вторую жизнь в спортивном и культурном пространстве.
Одним из экспонатов станет локомотив «Мексиканский экспресс». Его планируют оформить с отсылками к химической промышленности и истории района. Финальные концепции арт-объектов пока находятся в разработке, а жителей Менделеевска приглашают принять участие в выборе их оформления.
Впервые увидеть новые объекты можно будет во время «Гонки Героев: От рассвета до заката», которая состоится 25 июля.